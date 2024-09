Rafa Mir foi detido por suposta agressão sexual - Divulgação / Valencia

Publicado 07/09/2024 20:20

Rio - A imprensa espanhola continua revelando novas informações sobre o caso envolvendo o atacante do Valencia, Rafa Mir, de 27 anos, que está sendo acusado de agressão sexual, junto com um amigo. De acordo com o jornal da cidade espanhol "Levante-EMV", o jogador admitiu que uma das vítimas se sangrou dentro da sua casa, na noite em que o crime teria sido cometido. Apesar disso, Mir disse ter sido "somente um arranhão".

Uma das jovens alega ter recebido um soco na noite do último domingo. Mir e seu amigo conheceram as supostas vítimas em uma boate para onde se dirigiram depois do empate do Valencia contra o Villarreal, no sábado. Ao sair da casa noturna, o grupo seguiu para a residência do jogador.



Posteriormente, as mulheres foram até o hospital e, na sequência, decidiram prestar queixa. A acusação é de que os dois homens cometeram crime sexual. A defesa de Rafa Mir alega que as jovens foram voluntariamente à casa e que a relação sexual foi consensual. O atacante confirmou o discurso em depoimento nesta quarta-feira. O atacante e o amigo foram detidos na última terça e liberados dois dia depois.



Rafa Mir, de 27 anos, está em sua segunda passagem pelo Valencia, e pertence ao Sevilla. O atacante, de 27 anos, já passou por Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca.