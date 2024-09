Jamal Musiala (D) se destacou em goleada alemã - AFP

Publicado 07/09/2024 18:10

Alemanha - Grande esperança da seleção alemã para os próximos ciclos, o camisa 10 Musiala enfim mostrou o futebol que dele se espera. O jovem de 21 anos do Bayern de Munique foi o grande nome da estreia vitoriosa na Liga das Nações, em Dusseldorf, neste sábado, ao dar três assistências e anotar o dele na surra por 5 a 0 sobre a Hungria.

O resultado amplo e merecido serviu de vingança aos alemães, que também caíram no mesmo grupo da Hungria na edição de 2022 da Liga das Nações e acabaram somando apenas um ponto, com 1 a 1 fora de casa e derrotas como mandante. Na ocasião, jogando em Leipzig, foram derrotados por 1 a 0, gol de Szalai. O resultado amplo e merecido serviu de vingança aos alemães, que também caíram no mesmo grupo da Hungria na edição de 2022 da Liga das Nações e acabaram somando apenas um ponto, com 1 a 1 fora de casa e derrotas como mandante. Na ocasião, jogando em Leipzig, foram derrotados por 1 a 0, gol de Szalai.

Diferentemente da edição passada, na qual apenas os quatro campeões de cada grupo se garantiam para a fase final, agora avançam os dois melhores, enquanto os terceiros jogam a repescagem e o último cai direto para a Liga das Nações B. Desta maneira, largar bem significa dar grande passo à classificação - a fase inicial termina em novembro.

Com grande apoio na Arena Merkur, em Dusseldorf, a Alemanha começou empolgada e quase abriu o placar com somente sete minutos. O grandalhão Jonathan Tah cabeceou e a bola foi cortada em cima da linha pelo astro e capitão húngaro, Zloboszlai, com o goleiro Gulácsi já batido.



Mesmo prometendo endurecer a vida dos alemães, os húngaros sofriam para frear os rivais e apelavam às fortes faltas. O técnico Julian Nagelsmann protestava na beirada do campo pedindo mais rigor à arbitragem para que o jogo fluísse.



Com a marcação adiantada, os húngaros acabaram cedendo espaço e quase foram surpreendidos por um lançamento longo mal afastado. A bola caiu nos pés de Wirtz, que deu uma meia-lua no marcador e serviu Musiala. O camisa 10 não foi fominha e rolou para Füllkrug, sozinho, bater nos pés de Gulácsi, e desperdiçar gol feito.



Com linda troca de passes, dribles e inversão de jogada, Füllkrug não falhou na segunda oportunidade. Desta vez o passe de Musiala o deixou livre, apenas com a obrigação de rolar às redes vazias com o pé esquerdo: 14º gol do camisa 9 em 22 partidas pela seleção nacional. O belo lance coletivo com apenas 26 minutos foi aplaudido por Nagelsmann.



O duelo que começou moroso e duro rapidamente tornou-se um massacre alemão. Eram chances atrás de chances criadas. Sozinho, Havertz cabeceou e parou no travessão. Falharia novamente após grande lançamento de Musiala. O meia-atacante driblou o marcador e bateu cruzado, para fora.



No começo do segundo tempo, a velocidade em contragolpes quase garantiu a igualdade aos húngaros. Depois de escaparem de levar mais gols, os visitantes tiveram oportunidades com Szalai, que não soube o que fazer com a bola, e depois vendo Zloboszlai cruzar para Bolla sair livre e finalizar em cima de Andrick.



A Hungria não aproveitou e acabou castigada a seguir. Lançamento longo para Musiala, que quase deixa a bola escapar, mas se redime e bate para ampliar, aos 12 minutos. Os húngaros nem se recuperaram do baque e acabam sofrendo outro, desta vez com, o camisa 10 dando belo passe pela esquerda para Wirtz ampliar.



Sem deixar o ritmo cair e buscando os gols a todo momento, a Alemanha transformou o espetáculo em goleada na reta final. Após tabela com Musiala, Pavlovic fez o quarto com colaboração do goleiro. De pênalti, Havertz fechou o massacre.



Na terça-feira, a Alemanha terá seu primeiro grande teste no Grupo 3, ao visitar a Holanda em confrontos de favoritas à liderança e à classificação. O embate será na Amsterdã Arena.