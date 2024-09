Richarlyson estreou pelo Fluminense na Superliga Master de Vôlei - Divulgação

Publicado 06/09/2024 21:45

Ex-jogador com uma carreira recheada de títulos importantes e atualmente comentarista de futebol no Grupo Globo, Richarlyson fez, nesta sexta-feira (6), sua estreia pelo Fluminense na Superliga Master de Vôlei na categoria 40+ masculino. O ponteiro atuou na derrota por 2 a 0 do Tricolor para o Mundovôlei, equipe também do Rio de Janeiro.

Esta é a primeira edição da Superliga Master. Agora, o Flu fechará sua participação no torneio de tiro curto (apenas três dias) com jogos contra Friburgo e Brasília. A equipe precisa vencer as duas para avançar à semifinal.

Paixão antiga

Richarlyson já havia se aventurado no vôlei em outras oportunidades. Em 2015, logo após anunciar a aposentadoria dos gramados pela primeira vez, defendeu o time de Taquarituba em uma competição regional. Depois ele voltou a atuar no futebol e acumulou passagens por clubes como Novorizontino-SP, FC Goa, da Índia, Guarani, Noroeste e America.

Em 2019, o ex-meia vestiu a camisa do Bauru Vôlei e foi destaque também em competições amadores. A última aparição de Richarlyson nas quadras havia sido em 2021, quando foi campeão do torneio Retomada Esportiva pelo Bariri, também no interior de São Paulo.