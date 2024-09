Ítalo Ferreira não conseguiu trazer o título novamente para o Brasil - Reprodução / Instagram

Ítalo Ferreira não conseguiu trazer o título novamente para o BrasilReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 20:06 | Atualizado 06/09/2024 20:17

Califórnia - Ítalo Ferreira foi derrotado por John John Florence na final do Circuito Mundial de Surfe, na Califórnia. O surfista havaiano venceu o brasileiro por 2 a 0 no formato de melhor de três baterias e se consagrou tricampeão mundial. Ele, inclusive, igualou Gabriel Medina no ranking de maiores campeões, ficando atrás somente de Kelly Slater, com 11, e Mark Richard, que tem cinco títulos.