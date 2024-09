Mikayla Demaiter em ensaio com roupa de hóquei - Reprodução / Instagram

Mikayla Demaiter em ensaio com roupa de hóqueiReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 18:50

Rio - A ex-goleira de hóquei no gelo, Mikayla Demaiter, de 24 anos, resolveu sensualizar de forma diferente nesta sexta-feira. Em seu perfil oficial no Instagram, a canadense publicou uma sessão de fotos com roupa íntima combinada com um acessório do antigo esporte que praticava.

"Se você não gostava de hóquei antes, definitivamente gosta agora", disse a beldade nas redes sociais. "Não gosto de hóquei, mas ficas sexy com equipamento de hóquei. Terei que assistir a um jogo no futuro", foi o comentário de um dos fãs.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.