Torcida do Botafogo em show de bandeiras no Estádio Nilton SantosArthur Barreto / Botafogo

Publicado 06/09/2024 15:39

Rio - A torcida do Botafogo fará mais uma grande festa nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos. O clube divulgou que 25 mil sócios já garantiram presença no duelo com o São Paulo, dia 18, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América.

Até o momento, os setores Leste e Oeste inferior são os únicos esgotados. A Leste Superior está praticamente lotada, enquanto a Norte e a Oeste Superior aparecem com mais cadeiras disponíveis.

Vale ressaltar que a venda para o público geral será iniciada somente no dia 13.

Nas oitavas de final, o Botafogo superou o Palmeiras por 4 a 3 no placar agregado, e, o São Paulo, venceu o Nacional (URU) por 2 a 0 para garantir a classificação em casa após empatar sem gols no Uruguai.

Agora, os clubes medirão forças pelas quartas do torneio continental. Depois do confronto de ida no Nilton Santos, voltarão a se enfrentar no dia 25, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, para definir quem avançará à semifinal. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.