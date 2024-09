Botafogo sonha em alcançar a marca de 70 mil sócios - Vitor Silva/BOTAFOGO F.R.

Publicado 06/09/2024 11:00

Rio - Após o empresário americano John Textor convocar a torcida para atingir 70 mil sócios , o Botafogo ultrapassou a marca de 65 mil e se isolou como o segundo clube do Rio de Janeiro com mais associados. O Alvinegro está à frente do Vasco com pouco mais de três mil contribuintes, e atrás do Flamengo, que possui mais de 100 mil.

O Botafogo ganhou cerca de mil novos contribuintes após o pedido de John Textor. O plano "Camisa 7" oferece desconto e prioridade na compra de ingressos para jogos no Nilton Santos, além de experiências e descontos em produtos. Desde 2022, o Alvinegro dobrou o número de sócios e, atualmente, possui o maior número de sua história.

O Flamengo não divulga o número exato de sócios, mas afirma ter mais de 100 mil. O Vasco é o terceiro colocado com 62 mil e está próximo do Botafogo, com 65 mil, em segundo lugar. Já o Fluminense, que no ano passado chegou a ter a mesma marca do Cruz-Maltino atualmente, sofreu uma queda no número de associados e agora conta com pouco mais de 54 mil.