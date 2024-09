Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Veronica Almiron é torcedora do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 12:52

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, publicou em seu stories uma foto em que aparece vestindo apenas um biquíni amarelo. A imagem gerou uma reação de uma seguidora que comentou elogiando a beldade. A paraguaia divulgou em tom agradecido nas redes sociais.

fotogaleria

"Você acha que está disfrutando do Sol, mas na verdade é um o Sol que desfruta de você", publicou a fã. Almiron respondeu: "Amo esse tipo de mensagens, ainda mais quando são feitas por mulheres".

Veronica Almiron é modelo e faz bastante sucesso no Paraguai. Torcedora do Cerro Porteño, clube que disputou a Libertadores e esteve no grupo do Fluminense, ela tem mais de 216 mil seguidores no Instagram.