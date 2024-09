Cristiano Ronaldo tem 131 gols por Portugal e é o recordista de gols por seleção - AFP

Publicado 06/09/2024 11:32

mais um recorde alcançado na carreira. Ainda assim, não deixou de mostrar a tradicional confiança em seu futebol e resumiu de maneira peculiar a sua sequência de metas alcançadas.



"Os recordes vêm de uma forma natural, como vocês sabem. Eu não bato os recordes. Os recordes é que me perseguem", afirmou à TV portuguesa RTP.

tem um desafio ainda mais difícil pela frente, que é chegar aos mil gols, algo que ele



"É difícil, eu tento implementar na minha vida, dia a dia, viver o momento de uma forma positiva. Desfrutar cada momento do futebol, porque sei que está chegando ao fim. Não vou mentir, mais um, dois, três anos, não sei. Vai depender muito da minha cabeça, da minha motivação, do meu estado físico. Eu não vou planejar a longo prazo", completou.

O gol 900 de Cristiano Ronaldo

Ao marcar na vitória lusitana por 2 a 1 sobre a Croácia, pela Liga das Nações da Uefa, na quinta-feira (6), o craque português atingiu a marca na carreira. Foram 131 gols por Portugal e 769 por clubes.



Cristiano Ronaldo lidera o recorde em partidas oficiais. O camisa 7 agora tem 62 gols de vantagem sobre Lionel Messi, segundo no ranking. O austríaco Josef Bican, com 805, Romário, com 772 bolas na rede, e Pelé, com 767 tentos, completam os cinco primeiros na lista.

Gols por clubes



Real Madrid - 450 gols

Manchester United - 145 gols

Portugal - 131 gols

Juventus - 101 gols

Al-Nassr - 68 gols

Sporting - 5 gols