Resende encerra parceria com Lyon, da França, e encaminha acordo com Villarreal, da EspanhaDivulgação / Resende

Publicado 06/09/2024 09:00 | Atualizado 06/09/2024 09:07

Rio - O Resende encaminhou uma nova parceria com clube europeu. O time do Rio de Janeiro encerrou o acordo com o Lyon, da França, e se aproximou do acerto com o Villarreal, da Espanha, de acordo com o "ge". O anúncio deve ocorrer na próxima semana.

O projeto de expansão internacional chamado Villarreal Academy busca identificar e desenvolver talentos. O clube espanhol já possui parcerias em países como Argentina, Estados Unidos, China e Coreia do Sul, e agora chega ao Brasil. O trabalho prevê intercâmbio.

A parceria com o Lyon foi encerrada após cinco anos. Principal acionista do Botafogo, John Textor também é proprietário do clube francês e, por isso, há impedimento para seguir o investimento na equipe da segunda divisão do Campeonato Carioca.

O Resende disputou a primeira divisão do Carioca em 2022 e 2023, mas foi rebaixado na última temporada e não conseguiu retornar para a elite. Em 2024, ficou em nono lugar e brigou contra o rebaixamento para a terceira divisão do estadual.