Pela seleção dos Estados Unidos, Alex Morgan marcou 123 gols em 223 partidas - Reprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 12:13

Alex Morgan, lendária jogadora de futebol dos Estados Unidos, anunciou a aposentadoria dos gramados aos 35 anos por meio das redes sociais nesta quinta-feira (6). No comunicado, um vídeo de mais de quatro minutos de duração, ela também revelou que está grávida do seu segundo filho. A atleta jogará sua última partida neste domingo (8), pelo San Diego Wave, que enfrenta a North Carolina Courage pela Liga Americana de Futebol.

"Essa decisão não foi fácil, mas no início de 2024, senti no coração e na alma que seria a última temporada em que jogaria futebol", afirmou. "Estou me aposentando. O futebol foi parte de mim por quase 30 anos. Sempre amei esse esporte e o que recebi de volta foi muito maior do que alguma vez sonhei. Sucesso para mim é nunca desistir e dar o seu máximo. E foi exatamente o que eu fiz".

Alex já é mãe de Charlie, que tem 4 anos e agora, terá um irmão, conforme anunciado no mesmo vídeo. "Este também não é o vídeo de aposentadoria que eu esperava fazer", disse. "Estou grávida e, por mais inesperado que isso tenha acontecido, estamos muito felizes. Para mim, família significa tudo", concluiu.

Nos comentários da publicação, figuras públicas celebraram a trajetória de Morgan. "Parabéns pela incrível carreira, obrigada por elevar os esportes femininos", afirmou Simone Biles, ginasta americana multicampeã. A jogadora de futebol sueca Sofia Jakobsson expressou sua idolatria: "Uma das melhores que já jogou esse jogo, você não era apenas incrível e inspirou milhões de crianças, você mudou o jogo para melhor para tantos que virão após", escreveu.

A conta no Instagram da seleção de futebol feminino dos Estados Unidos fez publicações homenageando Alex e a agradecendo pelas alegrias que deu à equipe nacional.

Sobre a carreira

Alexandra Patricia Morgan é atacante e começou a sua carreira em 2008. Conquistou duas Copas do Mundo Femininas, em 2015 e 2019, além da medalha olímpica de ouro em 2012. Possui passagens por clubes europeus como Lyon/FRA, onde conquistou uma Liga dos Campeões em 2016/17, e Tottenham/ING. No total, ela disputou 224 jogos pela seleção americana e marcou 123 gols.