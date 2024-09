Gabi Portilho se destacou na campanha do Brasil na Olimpíada de Paris - Romain Perrocheau / AFP

Publicado 06/09/2024 14:11 | Atualizado 06/09/2024 14:13

Rio - Gabi Portilho brilhou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e foi indicada à Bola de Ouro de 2024. A atacante do Corinthians foi o destaque do Brasil na competição e ficou entre as finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo da revista "France Football". Ela celebrou o momento e apontou a importância do gol na semifinal contra a França.

"Esse foi o gol que mudou a minha vida. Não foi só o gol que classificou a gente para a semifinal, esse gol tem um contexto, quebrou o tabu de nunca ter ganhado da França. A gente ganhou na casa delas (...) esse foi o gol que mudou a minha vida, que elevou o patamar, inclusive por estar nesta lista", disse Gabi Portilho em entrevista ao "ge".

O Brasil ficou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na campanha histórica, venceu Espanha e França, antes de perder a decisão para os Estados Unidos. Além de Gabi Portilho, a defensora Tarciane também ficou entre as finalistas da Bola de Ouro. A vencedora será revelada na cerimônia no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. No masculino, Vini Jr foi o único brasileiro indicado, enquanto Savinho disputa o prêmio de melhor jovem da temporada.