André em ação no treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

André em ação no treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 06/09/2024 14:46

Curitiba - Volante da seleção brasileira, André projetou o duelo com o Equador nesta sexta-feira (6). O camisa 18 ressaltou a alegria de representar o país nas Eliminatórias da Copa do Mundo e agradeceu aos torcedores pelo apoio durante a estadia em Curitiba.

Leia mais: Luiz Henrique treina entre os titulares e pode ganhar oportunidade

"É super importante estar aqui representando o Brasil. É sempre um motivo de grande felicidade. O time vem bem, está fazendo bons treinamentos. Tenho certeza de que com o apoio da nossa torcida, vamos fazer um grande jogo em busca dessa vitória", declarou em entrevista à 'CBF TV'.

"Gostaria de agradecer ao torcedor de Curitiba. Sabemos da importância deles e saber que estão conosco neste momento é muito importante. Vamos dar o nosso máximo para retribuir dentro de campo", garantiu.

Leia mais: Bruno Guimarães aprova mudanças de Dorival e espera meio mais móvel

André também aproveitou para elogiar o técnico Dorival Júnior: "Ele é um cara sensacional, que procura também saber como estão as pessoas. É um treinador fora da curva, por tudo que já ganhou e por tudo que já viveu".

O meio-campista, que foi vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton na última semana , entrou em campo somente três vezes com a amarelinha em jogos oficiais - sendo duas como titular.

Leia mais: Militão se machuca e é desconvocado da seleção brasileira

Agora, deve aparecer entre os 11 iniciais nesta sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), quando o Brasil enfrenta o Equador, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Seleção ocupa a sexta posição na tabela, com sete pontos - são 11 de desvantagem para a líder Argentina.