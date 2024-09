Bruno Guimarães será titular da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 05/09/2024 13:54

Rio - O Brasil encerrou a preparação para o primeiro desafio sob o comando do técnico Dorival Júnior nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira finalizou nesta quinta-feira (5), no CT do Caju, a preparação para enfrentar o Equador, nesta sexta (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira. O meia Bruno Guimarães elogiou as mudanças no meio-campo e crê em mais mobilidade para jogar.

"Um time com muita movimentação, a gente não quer marcar posição, rodar o primeiro, segundo, até terceiro homem com o Paquetá, para dificultar a marcação deles. Vou ter mais participação no ataque, com liberdade para pisar na área. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar os três pontos em Curitiba, uma cidade especial para mim", disse o jogador.

O técnico Dorival Júnior testou o meio-campo com André no lugar de João Gomes, completando o setor ao lado de Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Já na frente, o trio de ataque deve ser formado pelos três jogadores do Real Madrid (Vini Jr, Rodrygo e Endrick). Apesar da mobilidade ofensiva, o meio-campista espera um jogo muito físico contra a seleção equatoriana.

"É uma equipe muito física. O principal para esse jogo não vai ser segurar muito a bola, mas fazer eles correrem atrás da gente, movimentar a bola de um lado para o outro, fazer eles cansarem para abrir os espaços e usar a qualidade do um contra o um, com jogadores do mais alto nível pelas pontas", completou.

Por fim, Bruno Guimarães lamentou a lesão de Pedro. O centroavante estava sendo testado entre os titulares, quando rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo. Foi a segunda vez que o jogador sofre essa lesão. Em 2018, quando atuava pelo Fluminense, sofreu a mesma ruptura, mas no joelho direito.

"Foi doloroso para todos. Pedro é meu amigo desde os sete anos. Sei o quanto trabalhou para estar aqui. Aconteceu naquela vez no Fluminense, agora quando teria oportunidade de começar a partida. Fico triste pelo momento maravilhoso que estava vivendo no Flamengo. Um cara que tem o cheiro do gol. Desejo força. Quem entrar vai dar conta do recado", finalizou.