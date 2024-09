Seleção feminina sub-20 teve grande desempenho na fase de grupos da Copa do Mundo da categoria - Divulgação / CBF

Publicado 07/09/2024 11:00

Colômbia - A seleção brasileira feminina sub-20 fechou a fase de grupos da Copa do Mundo da categoria com 100% de aproveitamento. A equipe dirigida pela técnica Rosana Augusto venceu por 2 a 0 o Canadá, na última sexta (7), em Bogotá, na Colômbia. Os gols foram marcados por Natália Vendito, que é artilheira do Mundial com cinco gols, e Carol.

A campanha, além de ter sido sem derrotas, também foi de total segurança na defesa. Na primeira rodada, o Brasil derrotou Fiji por 9 a 0, enquanto na segunda venceu a França por 3 a 0. Foram 14 bolas na rede e nenhum tento sofrido no Grupo B do torneio.



Agora, a Seleção aguarda para saber quem irá enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina sub-20. O adversário será um dos terceiros colocados dos grupos A, C ou D, com o duelo previsto para acontecer na próxima quarta (11).