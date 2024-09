Estêvão atuou por 30 minutos pela Seleção na última sexta-feira (7) - Reprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 08:30

Curitiba - A noite da última sexta-feira (7) foi especial para Estêvâo. A joia, de 17 anos, ao entrar em campo na vitória por 1 a 0 do Brasil sobre o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo , se tornou o quinto jogador mais jovem a atuar pela Seleção.

"Fiquei muito feliz de estrear pela Seleção. É um sonho de criança meu e da minha família. Importante estrear com vitória. A gente deu nosso melhor e vai buscar cada dia mais", afirmou Estêvão depois da partida.



O meia-atacante está à frente de nomes históricos da seleção brasileira como Neymar e Ronaldo. Aos 17 anos e 135 dias, por pouco não ultrapassa Endrick, que está em quarto na lista. Inclusive, caso marque contra o Paraguai, no dia 10, ele pode se tornar o terceiro jogador mais novo a marcar pelo Brasil.

Assim como o camisa 9 do Brasil, Dorival Júnior pregou "paciência" com Estêvâo. Na coletiva de convocação, o treinador reiterou que é preciso "ter cuidado com esses garotos".



A joia vive seu último ano como jogador do Palmeiras. Em julho, foi vendido ao Chelsea (ING) por 61,5 milhões de euros (R$ 380,5 milhões, na cotação atual), porém, só poderá rumar à Inglaterra após completar 18 anos.

Jogadores mais jovens a atuar pela Seleção

1º - Pelé: 16 anos e 257 dias (1957)

2º - Edu: 16 anos e 303 dias (1966)

3º - Coutinho: 17 anos e 28 dias (1960)

4º - Endrick: 17 anos e 118 dias (2023)

5º - Estêvão: 17 anos e 135 dias (2024)