Apresentação de Gonzalo Plata, reforço do FlamengoGilvan de Souza/CRF

Publicado 09/09/2024 22:00

"Agradecer o Gonzalo pela escolha dele pelo Flamengo. Desde o início, ele foi muito firme de colocar para o clube que o desejo dele era vir para o Flamengo. Nos ajudou muito. O Flamengo também foi muito firme com ele de ir até praticamente o final da janela para que pudesse vir para cá. A escolha dele, junto com os empresários, foi fundamental para que o Al-Sadd pudesse negociar conosco e chegar a um termo justo. Mais uma vez, muito obrigado", disse o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel.

O Flamengo vai desembolsar 4,25 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) por pouco mais de 30% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. E comprará do Al-Sadd, do Catar, o restante do percentual de forma progressiva, combinado a metas. Ao todo, custará 9,1 milhões de dólares (R$ 51,9 milhões). O acordo ainda prevê que o clube do Oriente Médio terá 30% de lucro em eventual venda futura.

"Ele escolheu estar no Flamengo. Claro que o Flamengo se colocou forte na negociação. O Flamengo, o tempo todo, foi contundente nas ações. Quero deixar um agradecimento aos empresários e, principalmente, ao jogador. Foi uma escolha dele estar no Flamengo. Obrigado, Plata, por essa posição. Você teve opção até melhor em outros lugares, e você escolheu o Flamengo. Isso é um bom caminho, um bom começo", destacou o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz.

O equatoriano foi o quarto e último reforço do Fla nesta janela de transferências. O contrato de Gonzalo com o clube é válido até o dia 29 de agosto de 2029.



"Foi uma batalha de muito tempo já. Quando estava no Catar, o tema se complicava. Quando chegou a proposta do maior clube do continente é difícil recusar. Estou muito feliz de ter chegado aqui", disse o próprio Gonzalo, na apresentação.