Matheus Gonçalves é jogador do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Matheus Gonçalves é jogador do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/09/2024 19:00

Rio - Matheus Gonçalves, de 19 anos, recebeu propostas para deixar o Flamengo na última janela de transferências, mas, mesmo com pouco espaço, optou por permanecer no clube carioca. Em entrevista aos jornalistas na zona mista de São Januário após a vitória da seleção brasileira sub-20 sobre o México , o meio-campista ressaltou o amor pelo Rubro-Negro e disse que acredita que pode ter mais oportunidades no time.

"Vieram propostas tanto do Brasil quanto lá de fora, mas prefiro ficar aqui no Flamengo. Meu time de coração desde pequeno. Jogo desde os 12 anos lá, é muito amor. Creio que posso ter mais oportunidade e ir muito bem lá", explicou Matheus Gonçalves.

Ele despertou o interesse do Red Bull Bragantino, onde atuou por empréstimo em 2023, mas a negociação não foi para frente. O Rio Ave, de Portugal, fez proposta e chegou a se acertar com o Flamengo, mas Matheus recusou a transferência

Matheus Gonçalves em treino do Flamengo Divulgação / Flamengo

Nesta temporada, ele disputou 12 partidas pelo time profissional do Flamengo e foi titular apenas duas vezes. Além disso, atuou durante os 90 minutos somente na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, em julho

"Claro que a gente fica incomodado, porque a gente sempre que estar jogando, ainda mais eu, que sou fominha, mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Se eu não joguei, é porque tem coisa melhor por vir. Se Deus quiser, vai ter mais minutos e mais chances. Se não tiver, vou trabalhar para que tenha. Sigo com a cabeça muito boa, sigo tranquilo, sigo feliz, amo jogar futebol. Tudo no tempo de Deus", disse Matheus.

"Faz parte de todo jovem quando está começando. Vou trabalhar, como sempre trabalhei, dar o meu máximo para continuar tendo oportunidade", pontou o meio-campista.