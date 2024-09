Arena do Grêmio terá capacidade ampliada para jogo contra o Flamengo - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 09/09/2024 12:00 | Atualizado 09/09/2024 12:13

Rio - O Grêmio planeja aumentar a capacidade da Arena, em Porto Alegre, para o jogo contra o Flamengo, no próximo dia 22. O clube gaúcho trabalha para melhorar as condições do estádio, que foi afetado durante as enchentes no Rio Grande do Sul no início deste ano, e tem até o próximo dia 12 para definir o local da partida, segundo o "ge".

A Arena do Grêmio foi reaberta com limitações de funcionamento, no dia 1º de setembro, contra o Atlético-MG. Com problemas nos refletores, o jogo precisou ser realizado às 11h para aproveitar a luz do dia. O sistema de energia, por exemplo, foi um dos mais afetados pela enchente. Além disso, o Grêmio liberou apenas cerca de 13 mil torcedores.

Entretanto, ajustes estão sendo realizados para o jogo contra o Flamengo. A tendência é que o sistema de energia seja resolvido ainda nos próximos dias com a instalação de novos equipamentos. O Grêmio não cogita alterar o horário do jogo, previsto para 18h30 (de Brasília). O clube gaúcho também não trabalha com uma segunda opção para a partida.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e, por isso, pode até empatar para avançar à semifinal. Antes de enfrentar o Grêmio no dia 22, ainda enfrenta o Vasco, dia 15, e o Peñarol, do Uruguai, dia 19, ambos no Maracanã.