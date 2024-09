Pedro se machucou sozinho durante treino no CT do Caju, em Curitiba - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Pedro se machucou sozinho durante treino no CT do Caju, em CuritibaRAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 09/09/2024 09:00 | Atualizado 09/09/2024 09:02

O tempo é o principal inimigo na busca por um substituto. O regulamento da CBF prevê que um jogador sem contrato vigente pode ser inscrito por um clube no Brasileirão até o dia 9 de setembro, hoje, e na Copa do Brasil até terça-feira (10). O clube pode alterar a lista de inscritos até o dia 20 deste mês, com máximo de oito mudanças.

Além disso, o prazo para alterar a lista de inscritos nas quartas de final da Libertadores é até o próximo dia 13 de setembro. Portanto, o tempo é curto para o Flamengo fechar a contratação de um substituto. Entre os nomes oferecidos, o atacante Anthony Martial é o que mais agradou o vice-presidente Marcos Braz, mas não é unanimidade internamente e não é o centroavante desejado pelo técnico Tite.

Anthony Martial, de 28 anos, está livre no mercado desde o fim do contrato com o Manchester United, da Inglaterra, em junho deste ano. Com início promissor no Monaco, da França, Martial foi contratado por cerca de R$ 360 milhões, em 2015, pelos Red Devils. Porém, os problemas físicos, de relação com o técnico José Mourinho e a perda de espaço após a chegada do sueco Ibrahimovic, em 2017, frearam as expectativas.

Nas últimas três temporadas, o francês fez apenas 13 gols em 71 jogos disputados pelo clube inglês e foi emprestado ao Sevilla, da Espanha. Neste mesmo período, ele teve nove lesões. Ele não entra em campo desde dezembro do ano passado. Caso não contrate nenhum substituto, o Flamengo depositará as esperanças em Gabigol, que vive um declínio desde o ano passado e perdeu espaço na equipe.