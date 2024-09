Arrascaeta voltou a treinar no Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 09/09/2024 12:40 | Atualizado 09/09/2024 12:42

Rio - O elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (9), no CT do Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para enfrentar o Bahia, na próxima quinta (12), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na reapresentação, o meia Arrascaeta e o atacante Gabigol treinaram normalmente e devem ficar à disposição do técnico Tite.

Por outro lado, o meia De La Cruz foi ausência. O uruguaio segue realizando trabalho de recuperação da lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Existe a expectativa que ele fique à disposição, mas vai depender da evolução até a véspera da partida.

Além do retorno de Arrascaeta e Gabigol, os zagueiros Léo Pereira e David Luiz se recuperaram de outros problemas físicos e também foram integrados ao elenco. O técnico Tite terá que realizar a preparação sem o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Gerson, convocados pelo Brasil, o volante Pulgar, que está com o Chile, além do lateral Varela, com o Uruguai.