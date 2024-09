Gonzalo Plata foi apresentado pelo Flamengo nesta segunda-feira - Gilvan de Souza / Flamengo

09/09/2024

não vê a hora de poder estrear no Maracanã e receber o apoio da torcida. Para isso, admitiu ter visto vídeos de Vini Jr na época em que jogava pelo clube, para entender um pouco o que pode fazer para conquistar os rubro-negros.

Flamengo apresentou Gonzalo Plata no início da tarde desta segunda-feira (9). Em sua primeira experiência no futebol brasileiro, o atacante equatoriano não vê a hora de poder estrear no Maracanã e receber o apoio da torcida.

"Vi muito Vinícius quando estava aqui. Vejo sempre vídeos dele quando estava aqui, o que fez para ganhar a torcida aqui, para poder fazer mesmo. Vi a Libertadores que jogaram e foram campeões. É incrível estar aqui, vou gostar muito de jogar aqui", afirmou.



E Vini Jr não foi a única inspiração. Gonzalo Plata também buscou mais informações com outros jogadores que conhece e que jogaram pelo Flamengo ou estão no futebol brasileiro. Além de também buscar referências em vídeos de outros atacantes.

"Tenho companheiros que jogaram aqui, falei muito com eles quando estava perto de vir para o Flamengo. Falaram que a intensidade é muito forte em relação ao clube de onde venho, que jogam muitos jogos durante o ano. Então tem que estar bem fisicamente e mentalmente para render bem. Assisti a muitos vídeos, vendo jogadores aqui do Flamengo, da minha posição, o que poderia fazer para ajudar. Seguir aprendendo para depois poder mostrar", disse.



Além de aprender um pouco mais sobre o Flamengo e o que precisa ter de características para jogar no clube, o atacante equatoriano de 23 anos também espera utilizar a experiência que adquiriu no exterior, após sair do Independiente del Valle, em 2019. Desde então, passou por Sporting, de portugal, Valladolid, da Espanha, e estava no Al-Sadd, do Catar.



"Saí muito jovem do meu país, cheguei a um país onde falavam português, não sabia nada. Foi muito difícil minha experiência no Sporting, mas também me ajudaram muito no crescimento pessoal e profissional. Na Espanha, aprendi muito mais para meu crescimento no futebol, em uma liga que me ajudou muito. No Catar, foi mais uma adaptação mental, crescendo mais como pessoa", avaliou.



Veja outras respostas de Gonzalo Plata



Jogar no Maracanã

"Já vi muitos vídeos do que pode fazer o Flamengo em finais de Libertadores e em finais de copas no Maracanã. Só vendo o vídeo, já fico arrepiado, e me imagino estar lá com todos gritando, cantando, poder fazer um gol e que todos gritem. A verdade é que vai ser um dia muito especial para mim".



Estar no Flamengo

"É um dos maiores clubes. Havia outros times interessados, mas é muito difícil colocar na balança o que é Flamengo e o que são as outras equipes. Não pensei, desejei estar aqui, e fizeram o possível para isso".



Negociação difícil

"Foi uma batalha de muito tempo já. Quando estava no Catar, o tema se complicava. Quando chegou a proposta do maior clube do continente é difícil recusar. Estou muito feliz de ter chegado aqui".