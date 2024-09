De La Cruz ainda não voltou a treinar no campo após lesão na coxa direita - Aizar Raldes / AFP

Publicado 10/09/2024 18:29

Rio - De La Cruz seguirá sendo desfalque do Flamengo na próxima quinta-feira (12), diante do Bahia, no Maracanã. O duelo é válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O meio-campista ainda não conseguiu se recuperar da lesão na coxa direita e está fora do embate que vale vaga na semifinal do torneio nacional. As informações são do site 'ge'

Enquanto isso, o técnico Tite poderá contar com Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira, que estavam lesionados. O trio trabalhou normalmente no CT Ninho do Urubu nesta terça-feira (10) e estará à disposição para enfrentar o Esquadrão de Aço.

O Rubro-Negro ainda pode ganhar os reforços de Varela, Pulgar, Gerson e Fabrício Bruno, que estão representando suas respectivas seleções nesta data Fifa e retornam ao clube nesta quarta (11).



Além de De la Cruz, estão no departamento médico: Cebolinha (tornozelo esquerdo), Viña (joelho direito), Pedro (joelho esquerdo) e Michael (coxa direita). Carlinhos, que já disputou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, e os contratados Alcaraz, Alex Sandro e Gonzalo Plata, que não estão inscritos nesta fase do torneio, também estão fora.

Flamengo e Bahia medem forças na próxima quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o time comandado por Tite venceu por 1 a 0 . Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga nas semis será definida nos pênaltis.