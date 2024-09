Zico é o maior ídolo da história do Flamengo - Hugo Perruso

Publicado 10/09/2024 12:20

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico lamentou a quantidade de lesões sofridas nesta temporada. O ex-jogador cobrou uma investigação sobre o alto volume de jogadores lesionados e pediu uma visita à Igreja de São Judas Tadeu, o padroeiro do clube, para tentar solucionar o problema.

"Tem que descobrir a razão, principalmente as (lesões) musculares. Ter problema no joelho ou tornozelo por causa de pancada, é uma coisa. Mas quase a mesma lesão para muita gente é preocupante. Tomara que descubram para que não aconteça com outros", disse.

"É uma reta final (de temporada), o Flamengo está em todas as competições. É hora de uma prontidão. Não custa nada fazer uma visita a São Judas Tadeu. As pessoas têm que acreditar que as energias fora do campo são muito pesadas. Não custava nada pedir bênção", completou.

Recentemente, o Flamengo perdeu o centroavante Pedro pelo restante da temporada. O jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino da seleção brasileira, em Curitiba, na preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Além do desfalque de Pedro, outros nomes do Flamengo como Arrascaeta, De la Cruz e Gabigol sofreram com lesões nesta temporada. O Rubro-Negro corre contra o tempo para recuperá-los antes dos confrontos pela Copa do Brasil e Libertadores neste mês.