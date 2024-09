Filipe Luís é o atual técnico do time sub-20 do Flamengo - Paula Reis / CRF

Filipe Luís é o atual técnico do time sub-20 do FlamengoPaula Reis / CRF

Publicado 10/09/2024 17:25

Rio - Filipe Luís rasgou elogios a Alex Sandro, um dos reforços do Flamengo para a sequência da temporada , e classificou a janela do clube como "magnífica". O ex-jogador, que atualmente é o técnico do time sub-20 do Fla, também ressaltou a coragem do lateral-esquerdo para aceitar o desafio no Rubro-Negro

"Um cara espetacular. Um nível altíssimo, jogador de Copa do Mundo. Vem para somar, vem para aumentar a concorrência com o Ayrton Lucas, e com a possível volta do Viña no ano que vem, temos a lateral bem coberta. Ele é um jogador muito, muito grande", afirmou Filipe Luís.

"Ele aceitou esse desafio, que não é fácil. Tem que ter coragem para aceitar o desafio. Não só ele, o Alcaraz, Plata e Michael. São jogadores que vieram para somar. É uma janela de contratações excelente e magnífica para o Flamengo", completou.

Ele conversou com a imprensa no Centro de Futebol Zico (CFZ), nesta semana, depois de um amistoso organizado pelo próprio Zico e pela plataforma "SofaScore". Durante a entrevista, Filipe também revelou uma conversa com Pedro, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora da temporada.

"Mandei mensagem para ele. Triste, mas é um cara que tem muita fé e sabe que nada é por acaso. Espero que ele possa dar essa volta por cima, é um jogador espetacular e que estava em um momento extraordinário", disse Filipe.