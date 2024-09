Vini Jr. é a principal esperança da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/09/2024 07:30 | Atualizado 09/09/2024 07:40

Rio - Protagonista do Real Madrid e favorito para conquistar a Bola de Ouro deste ano, Vini Jr ainda busca convencer na seleção brasileira. O camisa 7 ainda não correspondeu a expectativa com a amarelinha e não teve nem de perto o desempenho do clube espanhol, que o credenciou como um dos melhores jogadores do mundo.

Vini Jr teve mais uma atuação sem brilho na vitória por 1 a 0 sobre o Equador, em Curitiba, pela sétima rodada das Eliminatórias. O técnico Dorival Júnior tentou tirar o peso dos ombros, pregou paciência e fez uma comparação com a pressão sofrida por Neymar há mais de uma década para solucionar os problemas da Seleção.

Desde 2019 na Seleção principal, Vini Jr soma 34 jogos, cinco gols e cinco assistências. O jogador, de 24 anos, esteve presente na Copa América de 2021 e 2024, além da Copa do Mundo de 2022. O atacante chegou a ficar um ano sem marcar com a camisa amarelinha (entre 17 de junho de 2023 e 29 de junho de 2024).

O Brasil encara o Paraguai, nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), em Assunção. Na Copa América, Vini Jr marcou duas vezes contra os paraguaios, que se tornaram a maior vítima do atacante pela Seleção. Foi a única boa atuação do jogador na competição. Vinícius ficou suspenso do confronto contra o Uruguai, nas quartas de final, que resultou na eliminação brasileira.