Mário Bittencourt - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Mário BittencourtMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 09/09/2024 21:42

Rio - O presidente do Fluminense , Mário Bittencourt, rebateu a decisão do São Paulo de ir ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para pedir a anulação do jogo entre as duas equipes , que aconteceu no dia 1º de setembro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Ele ressaltou que não há "qualquer fato ou fundamento jurídico" que justifique a medida. Além disso, ressaltou que não houve erro de direito no lance contestado por parte dos paulistas.

"Tenho 25 anos de experiência na Justiça Desportiva e posso afirmar que não existe qualquer fato ou fundamento jurídico que justifique essa medida ajuizada pelo São Paulo. O São Paulo não tem razão em seu pedido porque não houve qualquer erro de direito no caso em questão que justifique anulação da partida. Alias, não houve erro de direito, de fato ou qualquer prejuízo ao São Paulo no referido lance", disse Mário Bittencourt, ao site "ge".

"Para que se anule uma partida por erro de direito, além da comprovação do erro (que não houve neste caso), se faz necessária a interferência direta no resultado, o que também não ocorreu. E se tivesse havido erro de fato, o que também não ocorreu, mesmo assim não se poderia falar em anulação de partida porque erros de fato não constituem fundamento para anulação de partida, fosse assim, toda rodada do campeonato teria jogo anulado pelo Tribunal", completou.

Mário ainda lembrou que, em 2020, o São Paulo também lembrou anulação de um jogo contra o Atlético-MG, válido pelo Brasileirão, mas não teve sucesso. Naquela ocasião, o então presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, admitiu erro do VAR no lance do gol do Tricolor Paulista na derrota por 3 a 0 para o Galo.

"E o São Paulo sabe que não tem sentido o pedido que está fazendo, até porque em 2020 tentou a mesma coisa contra o Atlético Mineiro e não teve sucesso no Tribunal. Nós confiamos que o Tribunal não deixará essa medida prosperar e prestigiará o resultado conquistado de forma justa dentro de campo, evitando abrir um precedente perigoso para a estabilidade da competição", finalizou Mário.

Entenda o caso

O São Paulo entrou com pedido para anular a partida contra o Fluminense, disputada no dia 1/9, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista acionou nesta segunda-feira (9) o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e o caso é analisado pelo presidente Luís Otávio Veríssimo Teixeira.

O clube do Morumbi acredita que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro ao validar o gol de Kauã Elias que abriu a vitória do Fluminense. Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o Flu após falta de Calleri em Thiago Santos.

No entanto, Thiago Silva ajeitou a bola com a mão e cobrou falta. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol da equipe comandada por Mano Menezes.

Áudio do VAR





Em análise divulgada na última sexta-feira (6) , Paulo Cesar Zanovelli é questionado pela equipe que está na cabine do VAR e diz que viu a falta de Calleri, mas que optou por dar vantagem: "Para mim, disputa de espaço entre Calleri e Thiago Santos. Calleri segura o Thiago, eu dou vantagem da falta do Calleri. Era falta para o Fluminense".

Na sequência, um dos auxiliares fala para o árbitro que Thiago Silva, por entender que tinha sido marcada a falta, coloca a mão na bola para reiniciar a partida. A partir disso, o VAR sugere que o árbitro veja o lance no vídeo.

Enquanto assiste, Paulo Cesar Zanovelli reforça que viu a falta de Calleri. Quando Thiago Silva coloca a mão na bola, porém, ele se contradiz.



"Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Deixa rolar, eu falo agora. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?", diz, antes de sair do monitor.