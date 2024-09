Presidente do Flu, Mário Bittencourt - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/09/2024 17:45

Rio - Homenageado pelo Fluminense com a mudança de nome do Estádio Vale das Laranjeiras, no CT da base, em Xerém, para Estádio Marcelo Vieira, o lateral-esquerdo agradeceu ao clube carioca pela atitude no seu perfil no Instagram. O presidente Mário Bittencourt comentou as palavras do craque.

"Você é um ídolo eterno e agora está eternizado em Xerém e no Fluminense. Homenagem justa e merecida", escreveu o presidente tricolor em um comentário na rede social.



Após receber a homenagem, Marcelo havia comentado, inclusive, que não se considerada ídolo. O motivo dessa visão do lateral não tem tanto a ver com os seus feitos dentro de campo.



"Não me considero ídolo e não consigo entender. Eu sei que tem várias pessoas que me consideram ídolo, já me falaram isso. Mas eu faço algo que eu gosto, que me divirto. Não é algo que exige uma tarefa difícil. Eu sei que muitos pensam assim, mas não me considero", afirmou em entrevista à "TNT Sports".