Alex Telles é aguardado no Rio neste domingo - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 08/09/2024 09:15 | Atualizado 08/09/2024 10:33

Rio - Novo reforço do Botafogo , Alex Telles quase jogou pelo Fluminense há 14 anos. No entanto, uma escolha feita pelo lateral-esquerdo, que era contrária a de seu empresário, melou suas chances de defender o clube carioca.

"Queria fechar meus 12 anos de Juventude com chave de ouro. Aos cinco minutos, fiz um gol, meu primeiro como profissional. Foi um sonho realizado, e pensei que tinha feito a escolha certa em jogar. Mas aos 10, umas três jogadas depois, num cruzamento, acabei rompendo o cruzado do joelho. Foi um baque muito grande, que serviu como aprendizado. Perdi um sonho pela lesão, mas vieram outros depois", disse em entrevista à ESPN, em 2020.



Após ter a negociação com o Tricolor cancelada, Telles seguiu no Juventude até 2013, ano em que acertou com o Grêmio. Após destaque no Tricolor Gaúcho, chegou ao Galatasaray, da Turquia, no início do ano seguinte.

O lateral, que esteve com a seleção brasileira na última Copa do Mundo, ainda passou por Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevilla. Em julho do ano passado, chegou ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde estava até a última segunda (2), quando rescindiu contrato com o clube em comum acordo.