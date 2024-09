Fluminense venceu os três jogos na reinauguração do estádio Marcelo Vieira, em Xerém - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 09/09/2024 08:30 | Atualizado 09/09/2024 08:39

Rio - Renomeado com o nome do lateral-esquerdo Marcelo, o antigo estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém, foi reinaugurado com três vitórias da base do Fluminense. Os Moleques de Xerém venceram duas vezes o Vasco pelas categorias sub-15 e sub-17, além do Madureira no sub-20. Ambos triunfos foram pela vantagem mínima no placar.

O primeiro jogo com o nome do lateral-esquerdo foi na categoria sub-15. O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de João Pedro. Em seguida, foi a vez da "Esquadrilha 07" vencer o mesmo rival por 3 a 2, de virada, com gols de Wesley Natã, Keven Samuel e Isaque. Por fim, os Moleques de Xerém derrotaram o Madureira por 1 a 0, com gol de Arthur, pelas quartas de final do Carioca sub-20.

O Fluminense rebatizou o estádio Vale das Laranjeiras com o nome do lateral-esquerdo Marcelo, na última quinta-feira (5). O local passou por mudanças estruturais com reforma nos vestiários, bancos de reservas, acessos ao campo, instalação de um novo telão e melhoria nas torres de transmissão, além de uma nova identidade visual com grafites dos artistas plásticos Marcelo Ment e JC.