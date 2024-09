Dudu comemora gol em jogo do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 09/09/2024 20:04

A polícia de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (9) Joelson Aguilar dos Santos, ex-gerente das contas de pessoa jurídica do atacante Dudu, do Palmeiras. A operação fez parte da investigação sobre os mais de R$ 20 milhões perdidos pelo jogador.

O mandado de prisão foi expedido no dia 21 de agosto. Joelson ficará detido por cinco dias, com possibilidade de renovação por mais cinco em meio às investigações do processo.

Relembre o caso

A polêmica teve início em 2023, após Dudu descobrir que a "Dudu Sete Agenciamento de Imagens Esportivas", empresa em que recebe direitos de imagem do clube paulista, não recolhia impostos desde 2018. Houve um acordo na época para quitar o débito em execuções ajuizadas meses antes.

As acusações dão conta de movimentações sem o aval do jogador ao longo dos últimos anos, a partir de transações com assinaturas falsas na conta em que ele recebia os pagamentos do Palmeiras.

Os advogados de Dudu ainda apontam uma lista de ações no suposto golpe dado, como empréstimos e vendas de Títulos de Capitalização sem autorização.