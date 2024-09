Artur Jorge iniciou a preparação ontem, quando o elenco alvinegro se reapresentou no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge iniciou a preparação ontem, quando o elenco alvinegro se reapresentou no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/09/2024 18:29

Rio - O Botafogo terá a semana livre de jogos antes de voltar à rotina no próximo sábado (14), diante do Corinthians. Fora da Copa do Brasil, o elenco alvinegro se reapresentou nesta segunda-feira (9) com foco total no embate pelo Campeonato Brasileiro.

Leia mais: Botafogo supera marca da temporada passada e tem novo recorde de sócios



O Timão, por outro lado, entrará em campo pelo jogo de volta das quartas de final do torneio continental na quarta-feira (11), na Neo Química Arena, contra o Juventude. Na ida, perdeu por 2 a 1, no Alfredo Jaconi.



Já o Botafogo foi eliminado na fase anterior, para o Bahia, após empatar em 1 a 1 no Nilton Santos e sofrer derrota por 1 a 0 no duelo decisivo na Arena Fonte Nova.



Sendo assim, terá um maior período de descanso. Além disso, o técnico Artur Jorge poderá contar com reforços recém-chegados ao clube para a partida: Alex Telles e O Timão, por outro lado, entrará em campo pelo jogo de volta das quartas de final do torneio continental na quarta-feira (11), na Neo Química Arena, contra o Juventude. Na ida, perdeu por 2 a 1, no Alfredo Jaconi.Já o Botafogo foi eliminado na fase anterior, para o Bahia, após empatar em 1 a 1 no Nilton Santos e sofrer derrota por 1 a 0 no duelo decisivo na Arena Fonte Nova.Sendo assim, terá um maior período de descanso. Além disso, o técnico Artur Jorge poderá contar com reforços recém-chegados ao clube para a partida: Adryelson Vitinho . Todos já estão regularizados e podem estrear pelo Alvinegro.