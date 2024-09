Júnior Santos sofreu uma lesão na tíbia e passou por cirurgia - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/09/2024 16:25

Rio - O Botafogo está mais perto de ter o retorno de Júnior Santos. O atacante, de 29 anos, irá iniciar a transição para os gramados nesta semana. O Alvinegro ainda não trata uma data para a volta, porém, a tendência é que ele consiga atuar antes do previsto. As informações são do portal "GE".

Júnior Santos não entra em campo desde o dia 20 de julho, quando sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda. A projeção de recuperação era de três meses, com isso, o atacante só voltaria a jogar no fim do mês que vem. A tendência é que volte antes.



O atacante era o principal destaques do Botafogo na temporada, antes de sofrer a lesão. Júnior Santos atuou em 41 partidas, anotando 18 gols e dando quatro assistências. Ele é o artilheiro da Libertadores e o maior goleador alvinegro em 2024.



Com a lesão de Júnior Santos, o Botafogo reforçou o elenco para o ataque. Igor Jesus é o maior exemplo, se tornando peça importante no Alvinegro. Ele anotou seis gols em 13 partidas pelo clube carioca.