Alex Telles é o novo reforço do BotafogoReprodução/BTB Sports

Publicado 09/09/2024 09:30

Rio - A contratação de Alex Telles aconteceu no momento certo. Em meio a lesão de Cuiabano, o lateral-esquerdo ficou livre no mercado após rescindir com o Al-Nassr , da Arábia Saudita, e acertou com o Botafogo até o fim de 2026. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira (6), e a forma física gerou entusiasmo, segundo o "ge".

Alex Telles chega pronto para substituir Cuiabano. O jogador participou da pré-temporada do Al-Nassr e disputou quatro jogos oficiais pela equipe. Entretanto, o clube saudita optou pela rescisão contratual do lateral-esquerdo após superar o limite de estrangeiros no elenco — o que significaria deixar alguém de fora do Campeonato Saudita.

O jogador, de 31 anos, foi contratado no ano passado por R$ 38 milhões. Em um ano, disputou 44 jogos, marcou três gols e deu seis assistências. Revelado no Juventude e com passagem pelo Grêmio, Alex Telles deixou o futebol brasileiro em 2014. Além do Al-Nassr, o lateral defendeu Galatasaray, da Turquia, Porto, de Portugal, Manchester United, da Inglaterra, e Sevilla, da Espanha.