Old Trafford, estádio do Manchester UnitedGetty Images

Publicado 09/09/2024 18:01

Inglaterra - O Manchester United avançou no projeto para construir um novo estádio com capacidade para 100 mil torcedores. O clube inglês, que disputa a Premier League, fechou parceria com o Conselho de Trafford e a Autoridade Combinada da Grande Manchester para estudo de impacto na região caso a ideia saia do papel nos próximos anos.

A intenção é alinhar o projeto com o planejamento de desenvolvimento da região da Grande Manchester e a estratégia de crescimento da metropolitana da cidade. O prefeito Andy Burnham afirmou que a intenção é manter o futebol como uma das principais atrações.



"A Grande Manchester tem uma forte pretensão de ser a maior região futebolística do planeta. Poucos lugares chegam perto de igualar a herança e impacto global de nossos clubes e nossa cultura. O futuro do Old Trafford é o próximo capítulo dessa história. E agora temos a chance de garantir que ela seja escrita corretamente", afirmou Burnham.

O Manchester United vê o Old Trafford, inaugurado em 1910, como um possível grande palco para jogos de equipes femininas e de categorias de base. A chegada de Sir Jim Ratcliffe em 2023 como um dos proprietários do clube acelerou o projeto.

"O objetivo deste projeto único em uma geração não é apenas o desenvolvimento de um estádio de classe mundial para o norte da Inglaterra, mas também garantir que isso traga amplos benefícios sociais e econômicos para a área e a região vizinha", avaliou Lord Sebastian Coe, líder da força-tarefa que envolve os órgãos do governo e dos Red Devils.

A expectativa é que o novo estádio do clube possa estar pronto até 2030 para substituir o "Teatro dos Sonhos" e bater de frente com Wembley, em Londres.