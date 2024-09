Memphis Depay é jogador do Corinthians - John Thys / AFP

Memphis Depay é jogador do CorinthiansJohn Thys / AFP

Publicado 09/09/2024 21:05 | Atualizado 09/09/2024 21:08

São Paulo - Na noite desta segunda-feira, 9, o Corinthians oficializou a contratação de Memphis Depay. O vínculo do atacante holandês com o clube paulista vai até 2026.

O Corinthians deverá desembolsar algo em torno de R$ 70 milhões entre salários e bonificações pelo período de contrato com o atacante. A patrocinadora master do clube vai arcar com boa parte dos vencimentos.

Carreira

O atacante se profissionalizou no PSV, da Holanda. Ao longo da carreira, também Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Além disso, Memphis representou a Laranja Mecânica nas Copas de 2014 e 2018.

Ele é o segundo maior artilheiro da história da Laranja Mecânica. Memphis tem apenas quatro gols a menos que o líder. Robin van Persie, que balançou as redes 50 vezes.