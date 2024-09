Torre Eiffel, em Paris, com os anéis olímpicos - Thibaud Moritz/ AFP

Publicado 09/09/2024 15:17

França - Os anéis olímpicos podem ser retirados da Torre Eiffel, em Paris, ainda em 2024. A Associação de Descendentes de Gustave Eiffel (ADGE), engenheiro que projetou a torre, divulgou nota desfavorável à manutenção dos aros para além do ciclo olímpico recebido pela cidade.

Isso contraria o desejo de Anne Hidalgo, prefeita de Paris, que chegou a notificar o presidente Emmanuel Macron sobre a intenção de manter o símbolo das Olimpíadas no principal ponto turístico do país como forma de lembrança.

"Estamos muito felizes que os anéis tenham sido associados à Torre Eiffel durante os Jogos Olímpicos. Como herdeiros de Gustave Eiffel, os membros da ADGE se opõem a qualquer alteração que prejudique o respeito pela obra do seu antepassado", afirmou a ADGE, em comunicado.

"Os anéis olímpicos induzem uma modificação substancial tanto no aspecto visual como também no aspecto simbólico da Torre Eiffel. Coloridos, de grandes dimensões, colocados no eixo de acesso privilegiado à torre, criando um forte desequilíbrio, os anéis modificam substancialmente as formas muito puras do monumento". completou a Associação.

Os anéis olímpicos foram colocados na Torre Eiffel antes dos Jogos Olímpicos de Paris, no mês de junho, e têm cerca de 13 metros de altura, pesando aproximadamente 30 toneladas. Aos pés do monumento foram montadas as arenas de vôlei de praia e futebol de cegos - nos Paralímpicos.