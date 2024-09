Gabriel Bortoleto pode ganhar oportunidade na Fórmula 1 em 2025 - Divulgação

Publicado 09/09/2024 14:00 | Atualizado 09/09/2024 14:03

Rio - O Brasil pode voltar a ter um piloto na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, de 19 anos, foi liberado pela McLaren para negociar com a Sauber/Audi para a próxima temporada. O jovem brasileiro faz parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da equipe britânica e deve ser emprestado por dois anos, de acordo com o portal "Grande Prêmio".

Gabriel Bortoleto juntou-se ao programa da McLaren após conquistar a Fórmula 3 no ano passado. Nesta temporada, o piloto brasileiro entrou na disputa pelo título da Fórmula 2 após vencer a etapa da Áustria. A ideia da equipe britânica é dar rodagem ao jovem para prepará-lo para possível disputa por um assento na equipe papaia contra os atuais titulares, Lando Norris e Oscar Piastri.

O principal oponente de Bortoleto na briga pela vaga na Sauber/Audi era Valtteri Bottas. Porém, a saída de Guanyu Zhou vai gerar uma perda financeira e, com isso, o salário do finlandês se tornou um problema. Além disso, a influência do piloto e empresário Fernando Alonso, que esteve nas instalações da Sauber durante a etapa da Bélgica, antes das férias, pode pesar a favor do brasileiro.

A Sauber/Audi entrará no lugar da atual Stake Kick Sauber na próxima temporada. O ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto será o chefe de equipe da Sauber/Audi em 2025. Ele, inclusive, já está comandando de forma interina. Após a etapa de Monza, ele chegou a se reunir com Gabriel Bortoleto, mas tem desconversado sobre o companheiro do alemão Nico Hulkenberg no ano que vem.