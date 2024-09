Jéssica Bate-Estaca e Natália Silva fizeram a "Luta da Noite" do UFC Vegas 97 - (Foto: Reprodução)

Jéssica Bate-Estaca e Natália Silva fizeram a "Luta da Noite" do UFC Vegas 97 (Foto: Reprodução)

Publicado 09/09/2024 11:00

Realizado no sábado (7), no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), o UFC Vegas 97 premiou quatro lutadores com tradicionais bônus de "Performance", por suas atuações. Estrela co-main event. Jéssica Bate-Estaca e Natália Silva tiveram o confronto escolhido como "Luta da Noite".



Em uma verdadeira batalha, Natália foi melhor ao longo de três rounds e superou a ex-campeã peso-palha na decisão unânime dos jurados com um triplo 30x27. Cada uma faturou o tradicional prêmio de US$ 50 mil (cerca de R$ 279 mil).

Além das brasileiras, os lutadores Cory Duren e Steve Garcia receberam a mesma quantia por suas vitórias no UFC Vegas 97 contra Matt Schnell e Kyle Nelson. Enquanto Duren derrotou seu oponente com uma finalização no segundo round, Garcia precisou de apenas um assalto para nocautear seu rival.Sean Brady derrotou Gilbert Durinho por decisão unânime dos juradosNatália Silva derrotou Jéssica Bate-Estaca por decisão unânime dos juradosSteve Garcia derrotou Kyle Nelson por nocaute técnico no R1Cody Durden finalizou Matt Schnell com um triângulo no R2Yanal Ashmouz derrotou Trevor Peek por decisão unânime dos juradosChris Padilla derrotou Rong Zhu por nocaute técnico no R2Isaac Dulgarian finalizou Brendon Marotte com um triângulo no R2André Mascote derrotou Felipe dos Santos por decisão unânime dos juradosGabriel Mosquitinho derrotou Yi Zha por decisão unânime dos juradosJaqueline Amorim finalizou Vanessa Demopoulos com uma chave de braço do R1Andre Petroski derrotou Dylan Budka por decisão unânime dos juradosNathan Fletcher finalizou Zygimantas Ramaska com um triângulo no R2