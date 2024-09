Gilbert Durinho foi superado por Sean Brady no main-evento do UFC Vegas 97 - (Foto: Reprodução)

Publicado 08/09/2024 16:00

Depois de uma semana de descanso, o Ultimate voltou e premiou os fãs de luta com um grande show. Realizado em Las Vegas (EUA), neste sábado (7), o UFC Vegas 97, contou 13 lutas, sete delas envolvendo brasileiros. Na luta principal, o peso-meio-médio Gilbert Durinho enfrentou Sean Brady mas foi dominado pelo norte-americano e foi superado na decisão unânime dos jurados. Já no co-main event, pela categoria peso-mosca, Natália Silva venceu Jéssica Bate-Estaca, também por unanimidade.



No card preliminar, André Mascote superou Lipe Detona em duelo de prospectos no peso-mosca. Gabriel Mosquitinho teve grande atuação contra Yi Zha, e venceu o chinês. Enquanto Jaqueline Amorim derrotou a norte-americana Vanessa Demopoulos de forma polêmica, finalizando a rival no primeiro assalto.

Gilbert Durinho e Sean Brady fizeram um duelo com pouca emoção no main-event do UFC Vegas 97. O norte-americano usou principalmente os jabs e o jogo de grade para conter as investidas de Burns. Ao longo dos rounds o cenário não se inverteu, Durinho viveu seu melhor momento do confronto no terceiro round, mas não foi capaz de mudar o jogo de Brady que de forma dominante o controlou o duelo para sair vencedor ao final de cinco rounds.Gilbert Durinho sofreu o terceiro revés seguido no UFC, fato jamais vivido antes pelo brasileiro. sendo essa sua oitava derrota em 30 lutas na carreira. A última vitória do carioca foi em 2023, quando superou Jorge Masvidal por unanimidade. Já Brady alcançou a segunda vitória seguida na organização e a 17ª como profissional no MMA.Jéssica Bate-Estaca iniciou a luta tentando encurtar a distância e pressionar Natália Silva nas grades. A mineira era mais rápida no duelo e conectava bons jabs na compatriota, além de low kicks que marcavam Andrade. No segundo assalto, Natália seguiu mais ativa na disputa conseguindo conectar um direto no olho de Bate-Estaca que sentiu o golpe. Silva seguiu controlando a distância para manter a adversária longe.Em desvantagem na luta, Jéssica partiu com tudo para o último round, mas não conseguiu reverter a situação adversa. Silva seguiu impondo o ritmo e se defendendo bem para vencer uma luta no UFC. Com a vitória no UFC Vegas 97, Natália alcançou uma sequência positiva de seis vitórias seguidas, se mantendo invicta na organização, e de quebra pediu uma chance de lutar pelo cinturão da divisão. Já Bate-Estaca que vinha de duas vitórias seguidas no peso-palha, viu a sequência positiva ser quebrada no peso-mosca.A luta começou com Lipe Detona atacando com chutes do corpo de André Mascote, que respondeu com um low kick. Próximo ao fim do round, Felipe conseguiu um queda, mas rapidamente Lima se levantou. O atleta da Chute Boxe Diego Lima pressionou as costa do rival, e novamente levou a luta ao solo, mas Mascote se desvencilhou. Antes do soar do gongo Detona acertou uma cotovelada rodada.A segunda parcial seguiu equilibrada, desta vez, André Lima conseguiu uma queda e controlou o rival por todo o round no solo. No round decisivo, o brasileiro trocaram chutes na guarda, André conseguiu levar a luta para chão mais uma vez, e atacou Detona com um mata-leão, mas Detona resistiu as as tentativas de finalização.Com o resultado no UFC Vegas 97, André Mascote segue invicto na carreira, agora com dez lutas, sendo essa a terceira pelo Ultimate. Já Felipe perdeu pela segunda vez, em três confrontos disputados na organização presidida por Dana White.A luta começou a todo vapor com os rivais trocando golpes francos no centro do octógono. Gabriel Santos conectou um com direto de esquerda, e em seguida golpe de encontro que Yi Zha. Mosquitinho conseguiu um flashdown no chines com um chute. O brasileiro acertou um chute no queixo do adversário que mais uma vez foi ao solo, mas o Yi resistiu à investida no ground and pound e sobreviveu ao primeiro round.No segundo assalto, Gabriel defendeu a entrada de queda do chinês e conectou mais um chute forte próximo ao rosto do rival. O brasileiro conseguiu derrubar o adversário e acertou uma cotovelada que abriu um corte na testa do de Yi Zha. No round decisivo, Mosquitinho acertou uma sequência de cruzado e direto, o brasileiro levou a luta ao solo, e passou a controlar o chinês no solo até o fim da luta para vencer por decisão unânime dos jurados.A vitória de Mosquintinho no UFC Vegas 97 é a primeira do brasileiro no Ultimate, após dois reves. Já o chinês Yi Zha, teve uma sequência de três triunfos na carrera quebrada.A luta iniciou com Jaqueline Amorim chutando o corpo de Vanessa Demopoulos, que devolveu o ataque na brasileira, que aproveitou o momento para conseguir derrubar a norte-americana. A manauara conseguiu evoluir no solo e rapidamente conseguiu montar a rival. Em uma tentativa de defesa, Demopoulos deu as costas para Jaqueline, que encaixou uma chave de braço e finalizou o confronto.Entretanto, a norte-americana reclamou acintosamente que Jaqueline havia segurado por dentro de sua luva - o que é não permitido, e protestou fortemente contra a decisão do árbitro, mas a vitória da manauara foi confirmada. Com o resultado no UFC Vegas 97, Jaqueline chegou à terceira vitória consecutiva no UFC, sendo a segunda por finalização. Já Vanessa Demopoulos viu uma sequência de dois resultados positivos ser quebrada, além de ter sido finalizada pela primeira vez na carreira.Las Vegas, Estados UnidosSábado, 07 de setembro de 2024Card principalGilbert Durinho x Sean BradyJéssica Bate-Estaca x Natália SilvaSteve Garcia x Kyle NelsonCody Durden finalizou Matt Schnell com um triângulo no R2Yanal Ashmouz derrotou Trevor Peek por decisão unânime dos juradosChris Padilla derrotou Rong Zhu por nocaute técnico no R2Isaac Dulgarian finalizou Brendon Marotte com um triângulo no R2André Mascote derrotou Felipe dos Santos por decisão unânime dos juradosGabriel Mosquitinho derrotou Yi Zha por decisão unânime dos juradosJaqueline Amorim finalizou Vanessa Demopoulos com uma chave de braço do R1Andre Petroski derrotou Dylan Budka por decisão unânime dos juradosNathan Fletcher finalizou Zygimantas Ramaska com um triângulo no R2