Rio Vloet é acusado de causar morte de uma criança de quatro anosDivulgação / PSV

Publicado 09/09/2024 11:00

Rio - O meia Rio Vloet desistiu de entrar com recurso e decidiu cumprir a pena de 30 meses de detenção pela morte de um menino de quatro anos. O jogador holandês, de 29 anos, está cogitando encerrar a carreira e aguarda a intimação para a detenção, segundo a imprensa holandesa.

Em novembro de 2021, Rio Vloet se envolveu em um acidente de carro que resultou na morte da criança de quatro anos. Segundo a procuradoria, o jogador dirigia acima do limite de velocidade na via e foi encontrado "cheirando a álcool e com os olhos vermelhos".

Revelado no PSV, Rio Vloet teve passagens pelo futebol suíço, italiano, belga e russo, além do holandês. O meio-campista defendia o Héracles, da Holanda, na época do acidente. O último clube da carreira foi o Ural Yekaterinburg, da Rússia, e ele está livre no mercado desde junho deste ano.