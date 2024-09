Rosy Alderete é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Rosy Alderete é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024

Rio - A musa do Olimpia, Rosy Alderete, vende conteúdo no OnlyFans, plataforma adulta. No entanto, a beldade garante que não grava vídeos de sexo explícito. A paraguaia afirmou que esse tem sido o maior pedido que recebe, mas não abre mão do posicionamento.

"O mais pedido realmente são vídeos de sexo explícito, mas eu não faço. Nada feito, somente conteúdo com fotos ousadas, mas sem sexo", contou a beldade.

Rosy Alderete afirmou que consegue ganhar um bom dinheiro na plataforma, porém, a produção de conteúdo precisa ser bastante dinâmica para lucrar.



"Ultimamente todos os meus vídeos e conteúdos são caseiros, é rápido. Meu lucro depende muito da movimentação da página, se estiver tudo muito parado tiro no mínimo 500 dólares (algo em torno de R$ 2,8 mil). O caseiro é o que mais vende", disse.