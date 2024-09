Souza retornou para o Vasco após 14 anos - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 09/09/2024 08:00 | Atualizado 09/09/2024 12:04

Rio - O volante Souza, do Vasco, foi assaltado neste domingo (8), por homens armados de fuzis, no bairro de Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro. Em vídeo enviado à mulher, o jogador relatou que estava com o filho e que perdeu carro, celular e até o chinelo durante a abordagem.

Souza estava na rua Leopoldina Rego, quando foi abordado pelos assaltantes. Segundo o jogador, ele perdeu o celular e precisou entregar a senha, além de perder o carro e o chinelo. Ele, no entanto, ressaltou que estava bem e junto com o filho na delegacia.

O volante, de 35 anos, retornou ao Vasco nesta temporada após 14 anos no exterior. Souza rescindiu com o Basaksehir, da Turquia, para voltar ao clube. O jogador, que foi contratado a pedido do meia Philippe Coutinho, assinou contrato até dezembro de 2025.