Publicado 09/09/2024 09:47

jogador do Valencia, que chegou a ser detido na segunda- feira (2), declarou ser inocente. O atacante Rafa Mir pronunciou-se publicamente pela primeira vez após a acusação de agressão sexual feita por duas mulheres , no dia 1, na Espanha. O, declarou ser inocente.

"Após um período de reflexão, quero deixar clara minha inocência. Tão logo pude trabalhar em igualdade de condições com as acusações, o caso deu um giro importante que evidencia o quão infundada resulta a denúncia. Confio plenamente na Administração de Justiça deste país, com a qual colaborei desde o primeiro minuto para esclarecer os fatos", disse.

Rafa Mir responde ao processo em liberdade. Ele ficou dois dias detido, mas foi liberado após prestar depoimento à Justiça espanhola.



Mir alegou ter sido "somente um arranhão". O jogador admitiu que uma das vítimas se sangrou dentro da sua casa , na noite em que o crime teria sido cometido. Apesar disso,

O atacante de 27 anos está em sua segunda passagem pelo Valencia, e pertence ao Sevilla. Ele já passou por Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca.

Entenda o caso da agressão sexual



Rafa Mir é acusado de agressão sexual por duas mulheres, após uma festa na casa dele. Outro homem, que também teria se envolvido envolvido no caso, foi detido. As mulheres protocolaram a denúncia e precisaram de assistência hospitalar. Elas têm entre 21 e 25 anos.

Uma das jovens alega ter recebido um soco na noite do último domingo. Mir e seu amigo conheceram as supostas vítimas em uma boate para onde se dirigiram depois do empate do Valencia com o Villarreal, no sábado. Ao sair da casa noturna, o grupo seguiu para a residência do jogador.



Posteriormente, as mulheres foram até o hospital e, na sequência, decidiram prestar queixa. A acusação é de que os dois homens cometeram crime sexual.



A defesa de Rafa Mir alega que as jovens foram voluntariamente à casa e que a relação sexual foi consensual. O atacante confirmou o discurso em depoimento na quarta-feira (4).



Veja o comunicado de Rafa Mir



"Após um período de reflexão, quero deixar clara minha inocência, reiterando o conteúdo do comunicado que emitiu meu advogado Jaime Campaner. Tão logo pude trabalhar em igualdade de condições com as acusações, o caso deu um giro importante que evidencia o quão infundada resulta a denúncia.



Confio plenamente na Administração de Justiça deste país, com a qual colaborei desde o primeiro minuto para esclarecer os fatos



Por todo isso, quero expressar minhas mais sinceras e profundas desculpas ao meu clube, o Valencia, à comissão técnica, a meus companheiros e principalmente à torcida valacentista, por não cumprir, ainda que fosse um dia livre, com o rigor dos horários que se espera de um profissional, ainda mais depois de um início de temporada longe das nossas expectativas.



Desde já, em minha condição de jogador profissional, todas as minhas energias estão focadas em ajudar o meu clube e meus companheiros".