Publicado 09/09/2024 09:09 | Atualizado 09/09/2024 09:12

Whindersson Nunes comentou as expectativas para sua luta de boxe contra o indiano Neeraj Goyat, em 15 de novembro, no evento que terá Mike Tyson e Jake Paul duelando no combate principal. Através das redes sociais, o influenciador admitiu, no último domingo (8), que pode "apanhar", mas garantiu que golpeará o adversário.

"Como está a sua expectativa para sua luta em novembro? Está bem legal. A minha expectativa é a mesma, eu fiz planos, eu gastei dinheiro, eu concluí projetos e agora eu preciso pegar um dinheiro lá na frente. É como se fosse uma agiotagem para mim mesmo onde eu não vou morrer, né? Mas eu vou apanhar um pouco, mas vou bater também", afirmou, com bom humor.

Whindersson tem 29 anos e desde sua estreia no boxe, já fez cinco lutas, com duas vitórias, duas derrotas e um empate. O humorista vem de um revés contra o youtuber americano My Mate Nate, em outubro de 2023. Já Goyat possui mais experiência. Com 32 anos, o atleta, boxeador número 1 da Índia, tem 18 vitórias, apenas duas derrotas e quatro empates.

Em entrevista para o "ge" no último mês de agosto, Nunes afirmou que já lutou com pessoas mais bem preparadas que Neeraj. "Eu acho que nem sempre o número um é o melhor. Números, títulos, são coisas relativas. Eu vi as lutas deles. Lutei com pessoas mais preparadas, mais duras. Eu imagino que ele vá se preparar também. Como é uma exposição grande e todo mundo quer mostrar que trabalhou, treinou. Eu acho que ele vai treinar, ser um concorrente pesado. Mas eu estou bem confiante", argumentou.

O evento encabeçado por Mike Tyson e Jake Paul acontecerá no estádio AT&T, em Texas, nos Estados Unidos, e será transmitido pela Netflix. O card também conta com o combate entre a campeã Katie Taylor, que defenderá o título mundial dos pesos leves contra Amanda Serrano.