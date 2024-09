Cristo Redentor celebrou campanha do Brasil nas Paralimpíadas de 2024 - Gabriel Solano / Santuário Cristo Redentor

Publicado 09/09/2024 10:00

Rio - O Cristo Redentor recebeu uma iluminação especial para celebrar a campanha histórica do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Uma das sete maravilhas do mundo, o monumento do Rio de Janeiro foi iluminado com as cores do país na noite deste último domingo (8).

O Brasil alcançou o melhor resultado de sua história nas Paralimpíadas. O país terminou em quinto lugar no quadro de medalhas em Paris, com um total de 89 pódios. Além disso, também atingiu o maior número de ouros (25) na competição.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) estipulou o quinto lugar como meta em 2016, no Rio de Janeiro, mas não foi alcançada. No planejamento estratégico revisado em 2021, a meta era de conquistar entre 70 e 90 medalhas em Paris, além de ficar entre os oito melhores em ouro. O objetivo foi alcançado em Paris.

Em Tóquio 2021, o Brasil levou 259 atletas, conquistou 72 medalhas, sendo 22 de ouro, e fechou os Jogos Paralímpicos em sétimo lugar. Já em Paris, bateu o recorde de participantes com 280 convocados, sendo 255 atletas com deficiência, além de alcançar a maior marca de medalhas conquistadas.