Judoca André Lucas Gessi Dodero conquistou a Copa Rio Internacional de Judô Sub-18 neste final de semana na categoria até 55kg - Divulgação

Publicado 09/09/2024 09:36

Rio - O judoca sul-mato-grossense André Lucas Gessi Dodero voltou a disputar uma competição após se recuperar de uma lesão e conquistou a Copa Rio Internacional de Judô Sub-18 neste final de semana na categoria até 55kg. Com apenas 14 anos de idade, Dodero derrotou todos os adversários para subir ao lugar mais alto do pódio do torneio, que aconteceu na Arena da Juventude, em Deodoro, na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Despontando como uma das grandes revelações do judô nacional, ele vem treinando e se dedicando muito visando a Seletiva Nacional Brasileira que acontecerá em Dezembro neste ano.

A caminhada de André Lucas Gessi Dodero já registras algumas conquistas importantes e relevantes. Entre elas, Campeão Mundial Escolar, Sul-americano Escolar, Campeão Brasileiro Sub-15, , Campeão da Copa São Paulo de Judô, Campeão Pan-americano Sub-15, entre outros.