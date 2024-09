Leonna Vasquez é musa do Fluminense - Reprodução / Instagram

Leonna Vasquez é musa do FluminenseReprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 12:00

Rio - Representante do Fluminense no Musa do Brasileirão, a modelo Leonna Vasquez publicou em suas redes sociais uma apresentação no pole dance. Junto do vídeo, a beldade falou da importância da dança na sua vida.

"Não há nada que me faça sentir mais viva do que dançar, e o meu amor pela dança é o que me inspira a continuar", publicou a musa tricolor.

fotogaleria

Dona de uma grande beleza, Leonna Vasquez vem fazendo sucesso nas redes sociais. A musa do Fluminense também tem uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.