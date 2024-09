Torre Eiffel, em Paris, com os anéis olímpicos - Christopher Peti Tesson / AFP

Publicado 01/09/2024 16:50

Símbolo dos Jogos Olímpicos de Paris, os anéis olímpicos ficarão permanentemente na Torre Eiffel também ao fim dos Paralímpicos. O anúncio foi feito pela prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, que confirmou já ter enviado uma notificação ao presidente da França Emmanuel Macron.

Os anéis foram colocados antes do início dos Jogos Olímpicos, em junho, e têm cerca de 13 metros de altura além de cerca de 30 toneladas de peso. De acordo com Anne, será necessário substituí-los por um material mais leve.

"Quero que os dois continuem casados. Como prefeita de Paris, a decisão é minha. Paris nunca mais será a mesma. Quero manter esse espírito festivo vivo", disse a prefeita, em entrevista durante os Jogos Paralímpicos.

Nos Jogos Olímpicos, a Torre Eiffel teve aos seus pés a arena de vôlei de praia, palco que consagrou Ana Patrícia e Duda, campeãs do torneio. Agora na edição para atletas com deficiência, foi montada a estrutura do futebol de cegos, modalidade em que o Brasil é favorito ao ouro.