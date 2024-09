Andrey Rublev teve ataque de fúria contra a raquete durante o US Open - Timothy A. Clary / AFP

Andrey Rublev teve ataque de fúria contra a raquete durante o US OpenTimothy A. Clary / AFP

Publicado 01/09/2024 16:15

O russo Andrey Rublev, número seis do ranking da ATP, descontrolou-se durante a partida de oitavas de final do US Open, contra o búlgaro Grigor Dimitrov, nono. O tenista começou a dar tapas na raquete e machucou a mão esquerda durante o ataque de fúria.

A partida estava no primeiro set e Rublev perdia por 4 a 1. Rublev se irritou após errar uma bola que jogou na rede e primeiro bateu com a raquete nos próprios calçados. Não satisfeito, deu seis tapas seguidos nas cordas do equipamento e fez um ferida.



Como resultado, precisou parar a partida para receber atendimento médico, mas voltou à quadra. A partida está no quarto set, com 2 a 1 para o Dimitrov.



O tenista russo é conhecido pelos ataques de fúria após cometer erros. No US Open deste ano, inclusive, ele já protagonizou outro momento parecido.